Calcio: Klopp, ‘spero Firmino possa salutare Anfield, questo fine settimana non gioca’

Roma, 12 mag. (Adnkronos/Dpa) – La prossima settimana tornerà ad allenarsi Roberto Firmino in vista di quella che potrebbero essere la sua ultima apparizione ad Anfield. Il nazionale brasiliano andrà via alla scadenza del contratto ma ha saltato le ultime 5 gare per un problema muscolare. Al Liverpool manca solo una sfida da giocare tra le mura amiche, quella di sabato prossimo contro l’Aston Villa, c’era quindi la possibilità che il 31enne non potesse salutare il suo attuale pubblico. Klopp ha espresso la speranza che Firmino possa fare il suo saluto ad Anfield: “Ho visto ieri Bobby in allenamento e sembra quasi pronto per giocare ma non credo ci sarà per il fine settimana”, ha concluso il manager dei Reds.