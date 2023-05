Calcio: Dazn lancia ‘Diletta Missione Coverciano’, speciale dedicato all’Italia Femminile

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Dazn continua a sostenere il calcio femminile, una realtà sempre più affermata e importante in tutto il mondo che coinvolge sempre più tifosi e appassionati, con l’obiettivo di accrescerne notorietà e visibilità, perché il talento e la passione per lo sport non fanno distinzioni di genere”. Lo scrive Dazn annunciando ‘Diletta Missione Coverciano’, “un nuovo speciale contenuto disponibile in esclusiva in app da oggi, venerdì 12 maggio, con protagoniste le atlete della Nazionale Femminile per permettere a tutti gli appassionati di sport di scoprire sempre più la bellezza del calcio femminile”.

“Le azzurre hanno aperto le porte di Coverciano a Diletta Leotta e Barbara Cirillo in occasione dell’ultimo ritiro prima della partenza per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2023, che si disputerà in Australia e Nuova Zelanda. Guidate dalla CT Milena Bertolini, le convocate si sono raccontate durante gli allenamenti, una vita fatta di impegno e grandi speranze per il futuro, soprattutto ora che l’avvento del professionismo sembra aver dato un nuovo slancio al calcio femminile italiano. Dopo 20 anni d’assenza le azzurre sono alla seconda qualificazione consecutiva ai Mondiali, sempre più determinate a dimostrare che il successo ottenuto in Francia nel 2019 non è stato solo un caso, ma l’inizio di un percorso di crescita a cui non vogliono rinunciare”.

Il capitano Sara Gama: “siamo professioniste da prima di questo 1 luglio del 2022 in cui lo siamo diventate formalmente. Il mondo è cambiato tanto nei nostri confronti. Siamo sempre più riconosciute in quello che facciamo e quella è la realizzazione del nostro sogno. Vedere che ci rispettano e che quello che facciamo è riconosciuto professionalmente e viene trattato al pari dei nostri colleghi è una grande soddisfazione che ci rende felici”.

Cristiana Girelli, attaccante della Juventus e numero 10 della Nazionale: “alle ragazze che sognano di diventare calciatrici (ndr) direi di non perdere mai quello spirito che ti guida da bambina, che poi è il divertimento, senza mai dimenticare però che non arrivi se non hai quel fuoco dentro e quell’ambizione che ti spinge ad andare avanti. Oggi il calcio sta andando in quella direzione in cui si dà tutto per scontato e credo sia importante, soprattutto per le bambine che oggi arrivano a squadre professionistiche che hanno già tutto, di non perdere quel fuoco e di tenerlo vivo senza perdere la passione, continuando a metterci tutto l’impegno che le ha portate fino a lì.”

La CT Milena Bertolini sul Mondiale: “ci stiamo preparando per questo Mondiale e le ragazze hanno molto entusiasmo. L’aspetto della passione, del fare calcio per divertimento per loro è ancora centrale. […] Ci stiamo preparando a un Mondiale che sarà importante come tutte le manifestazioni a livello europeo per il nostro movimento che è ancora un po’ fragile, ma che inizia a cresce anche grazie a questi grandi eventi. Esserci per la seconda volta consecutiva, volta dopo vent’anni d’assenza, è qualcosa di meraviglioso”. Allenare la Nazionale (ndr) è una grande responsabilità e soddisfazione per qualsiasi allenatore, come per me e per Roberto (Mancini), e credo per chiunque inizi questo percorso. È il coronamento di un sogno. In me prevalgono la gioia e la bellezza che attenuano il forte senso di responsabilità che sento ogni giorno nell’allenare la Nazionale”.

Martina Piemonte, attaccante del Milan: “nel 2019 non c’ero e ho seguito il Mondiale da casa, è stato molto bello. Devo dire che dopo quel momento c’è stato un boom importante di interesse (per il calcio femminile, ndr) e credo che dopo quello di quest’anno ce ne sarà ancor di più.” Annamaria Serturini, centrocampista della Roma e neocampionessa italiana: “è una partita diversa da tutte le altre perché sai che rappresenti un popolo intero, sai che lì non puoi sbagliare. Devi dare tutto, sbagliare poco e fare tanto. Rimane la partita più importante per la gente che ti guarda”.