Quella di Cittadella potrebbe esser stata l’ultima trasferta della stagione per i tifosi del Benevento, nonostante prima che cali il sipario su questo campionato, ci sia un’altra gara da giocare al di fuori dei confini cittadini. Le autorità, infatti, stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di vietare ai supporter giallorossi il viaggio a Perugia, in programma venerdì 19 maggio, per motivi di ordine pubblico.

