Bangladesh: ciclone Mocha verso campo profughi più grande del mondo

Dacca, 12 mag. (Adnkronos) – Il ciclone tropicale Mocha si sta rafforzando nel Golfo del Bengala e sta per colpire il Myanmar occidentale e l’area di Cox’s Bazar, in Bangladesh, dove circa 1 milione di persone vivono in quello che è considerato il campo profughi più grande del mondo. Mocha è il primo ciclone a formarsi nella baia quest’anno e dovrebbe rafforzarsi ulteriormente prima di abbattersi domenica nello stato Rakhine del Myanmar occidentale, vicino al confine con il Bangladesh.

I venti della tempesta potrebbero raggiungere i 220 km/h, equivalenti a un uragano atlantico di categoria 4. Il dipartimento meteorologico indiano ha riferito che Mocha si è intensificato trasformandosi in una tempesta ciclonica molto violenta e ha avvertito pescatori di non navigare lontano nella baia nei prossimi giorni, dove onde fino a 2,5 metri potrebbero inondare le zone costiere.