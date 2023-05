“Si è tenuta presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “San Pio” l’assemblea territoriale di sito, indetta dalle categorie Fp (Domenico Raffa), Filcams (Antonella Rubbo) e Fiom (Massimiliano Guglielmi) della Cgil di Benevento, in merito ai temi della salute e della sanità. Una interessante discussione incentrata sui servizi essenziali delle aziende sanitarie del Sannio e sul valore del servizio che bisogna offrire alla collettività ogni giorno nonché sull’importanza strategica che il comparto ha sul lavoro e sull’occupazione provinciale (L’Aorn San Pio ed il suo indotto rappresentano il principale sito produttivo del Sannio con circa duemila persone impiegate). Presenti all’assemblea i delegati dell’Ospedale e dell’Asl, i segretari provinciali delle tre categorie e i segretari regionali della Fp Cgil Antimo Morlando e Giosué Di Maro rispettivamente segretario Sanità Pubblica e segretario Medici e rapporti con i territori”. Così dalla Cgil resoconto sull’iniziativa assemblea pubblica svoltasi ieri mattina in via Pacevecchia.

