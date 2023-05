“Avevo l’esigenza di scriverle e di condividere la mia preoccupazione ma credo quella di tanti genitori come me, per il futuro e ahimè il presente della scuola ad Airola”. Esordisce così Raimondo Borriello, attivista e genitore, in una lettera indirizzata al primo cittadino Vincenzo Falzarano relativamente alla questione della fruizione scolastica e delle relative infrastrutture.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia