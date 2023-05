Università: Sarracino, ‘Pd darà voce a battaglie giusta’

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Sono ragazze e ragazzi, sono il nostro futuro. Lottano per affitti meno cari. Sognano un paese diverso, con più diritti ed opportunità. Per questo stamane siamo andati non solo a manifestare il nostro sostegno ma anche ad assicurargli che in Parlamento il Pd darà voce al merito della loro protesta. Per una battaglia giusta!”. Lo scrive su Facebook il deputato e membro della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino che questa mattina ha incontrato gli studenti all’Università La Sapienza di Roma in protesta contro il caro affitti.