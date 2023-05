Università: Boccia, ‘governo sia umile e ripristini fondo affitti’

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Al governo farebbe bene, anche per sé stesso, un gesto di umiltà ammettendo di aver sbagliato con il taglio dei 330 milioni di euro del fondo degli affitti. E le accuse del ministro Valditara sono molto gravi, perché dimostrano come la destra di fronte alle emergenze faccia sempre da scaricabarile o si nasconda”. Lo ha detto Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd al Senato, a Caserta dove è intervenuto al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli per la presentazione del libro di Gianni Solino “Rosso di sera. Quando c’era Berlinguer”; presenti anche il sindaco di Caserta Carlo Marino, il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca, il deputato casertano di Fratelli d’Italia Marco Cerreto.

“Il governo deve ripristinare quei 330 milioni, poi dopo andranno varate norme per fare in modo che questa generazione di studenti possa avere servizi efficienti. Oggi c’è un vero e proprio far west sugli affitti brevi, soprattutto nelle grandi città, eppure nel Pnrr c’era una parte specifica sulle residenze universitarie e la necessità di rafforzare il sistema degli Atenei garantendo un certo numero di posti letto per ogni presidio universitario”.