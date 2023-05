Università: Baruffi (Pd), ‘governo che fa scaricabarile è inadeguato’

Roma, 11 mag (Adnkronos) – “Le affermazioni del ministro Valditara sono sconcertanti: scaricare sulle città il problema dei disagi abitativi degli studenti fuori sede è come ammettere, da parte di Valditara, l’inadeguatezza se non addirittura l’irrilevanza del Governo”. Lo dice Davide Baruffi, responsabile Enti locali della segreteria nazionale del Pd.

“Puntare poi il dito sugli amministratori di centrosinistra è irrispettoso oltre che ridicolo: più che polemiche politiche un ministro dovrebbe affrontare i problemi, a partire magari da quelli di propria competenza. Confido nell’approccio più istituzionale e pragmatico della ministra Bernini”, prosegue.

“L’emergenza abitativa nelle città, in generale, e di quelle sede di ateneo in particolare, è un grande tema nazionale che non ha in sè colore politico: garantire il diritto allo studio significa anche affrontare il problema della disponibilità degli alloggi e della loro effettiva disponibilità a prezzi e condizioni accessibili. Serve una politica nazionale e servirebbe un Governo che se ne occupasse”, conclude.