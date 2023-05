Ucraina: Zelensky a Berlino, possibile visita a Roma da Meloni

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe fare nei prossimi giorni una visita lampo a Roma, per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’appuntamento potrebbe essere inserito nell’agenda delle visite in alcuni Paesi europei, riferiscono diverse fonti qualificate. Zelensky sabato e domenica è atteso in Germania, prima a Berlino per incontrare il cancelliere Olaf Scholz e il presidente Frank-Walter Steinmeier, poi ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno.

Nell’ambito di questo programma, potrebbe far capolino in agenda la visita a Roma, anche se da Palazzo Chigi al momento non arriva alcuna conferma. Meloni aveva già invitato Zelensky a Roma: la prima volta lo scorso 21 febbraio, durante la sua visita a Kiev; la seconda volta lo scorso 26 aprile, in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione a cui Zelensky aveva partecipato in video collegamento. In entrambe le occasioni, il capo della resistenza ucraina aveva assicurato la sua presenza, presto, nella capitale italiana.