Strage Brescia: Magi, ‘governo non si costituisce parte civile, chieda scusa a bresciani’

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Per la prima volta la Presidenza del Consiglio non si costituisce parte civile in un processo per la strage di piazza della Loggia a Brescia. Questo è il fatto grave, al di là di ogni tecnicismo processuale, e per questo la presidente Meloni dovrebbe innanzitutto scusarsi con i bresciani e con gli italiani tutti”, lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi, a margine di un incontro a Brescia a sostegno della lista di +Europa, Azione e Italia Viva e della candidata Laura Castelletti.