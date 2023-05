Riforme: Alfieri (Pd), ‘se il governo forza pronti al referendum per il no’

Roma, 11 mag (Adnkronos) – “In una forma di governo parlamentare, la figura di garante della Costituzione e della coesione nazionale che in questi anni ha accompagnato le fasi più delicate della vita repubblicana è irrinunciabile”. Lo dice il senatore del Pd Alessandro Alfieri, a ‘Repubblica’ parlando di riforme.

Se la destra tirasse dritto, come promette Meloni, il Pd sarebbe pronto a una campagna sul no al referendum? “È legittimo da parte sua andare avanti, ma sulle regole del gioco speriamo davvero che non ci siano forzature. Se scoprissimo che questo è solo un tentativo di coprire le tante difficoltà del governo su altri fronti, noi ne prenderemo atto e difenderemo la Costituzione con tutti gli strumenti democratici a disposizione, ivi compreso il referendum”, risponde il responsabile riforme del Pd.

Al Pd va bene la Bicamerale? “È evidente che la strada maestra, per noi, è l’articolo 138 della Costituzione, quindi le doppie letture in entrambe le Camere”, replica Alfieri.