Sono le cifre a descrivere le difficoltà oggettive per l’ospedale ‘San Pio’, in particolare del Pronto Soccorso. Un organico risicato di medici, che obbliga a una continua rincorsa in termini di procedure di assunzione, da ultimo il concorso per portare a bordo sei professionisti di urgenza-emergenza, e al contempo un continuo ricorso agli straordinari, in regime di autoconvenzione, per chi è in servizio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia