Previdenza: Enpacl primo Ente in Italia a ottenere certificazione ‘Kind Company’

Roma, 11 mag. (Labitalia) – Enpacl, ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, ha ottenuto la certificazione ‘Kind Company’ di Etiquette Italy, progetto leader in Italia per le consulenze di Business Etiquette, per aver allineato i propri dipendenti e dirigenti ai valori del ‘bon ton professionale’. È la prima volta che un ente previdenziale ottiene questa certificazione e il risultato intende fungere da esempio ispiratore per l’intero mondo del lavoro. Con la certificazione ‘Open badge kind company’, Enpacl si unisce a un elenco crescente di aziende che si impegnano ogni giorno a creare ambienti di lavoro sani, gentili e positivi. La certificazione, infatti, richiede alle organizzazioni di sviluppare poliƟche e procedure che garantiscano agli Associati di avere servizi di qualità e ai dipendenti di sentirsi sempre stimato, grazie alle opportunità di formazione e di allineamento ai valori della ‘Business Etiquette’.

Il programma di formazione per diventare ‘Kind Company’ si basa su cinque principi: gentilezza, rispetto, cooperazione, integrità e responsabilità. “Siamo orgogliosi di aver ottenuto questa certificazione da Etiquette Italy”, ha dichiarato Fabio Faretra, direttore generale di Enpacl. “Fregiarsi di essere ‘Kind Company’ è il naturale completamento di un percorso, al termine del quale l’Associato è solidamente al centro di un sistema, in cui servizi e operatori ruotano attorno. Questa è una testimonianza del nostro impegno nel sostenere standard etici e nel fornire servizi di qualità ai consulenti del lavoro”.

In risposta a questo risultato di Enpacl, Simona Artanidi, fondatrice di Etiquette Italy, ha dichiarato: “Con la certificazione ‘Kind Company’, Enpacl ha stabilito un nuovo standard in termini di eccellenza del proprio servizio e ha dimostrato forti valori aziendali che danno la priorità allo sviluppo di un ambiente di lavoro sano e positivo. Esibendo queste qualità, Enpacl è entrata a far parte di un gruppo elitario di organizzazioni certificate che hanno deciso di adottare i valori del ‘Bon Ton Professionale’, dando prova di attenzione alla responsabilità sociale d’impresa. Complimenti a Enpacl per l’impegno dimostrato nel voler raggiungere questo importante risultato”.