Mo: esercito Israele, ‘4 civili palestinesi uccisi da razzi sparati da Gaza’

Tel Aviv, 11 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L’esercito israeliano ha reso noto che negli scontri nella Striscia di Gaza sono stati rimasti uccisi almeno quattro palestinesi, tra cui tre minori, morti a causa dell’esplosione di razzi lanciati dagli stessi palestinesi.

Il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari, citato dal quotidiano ‘The Times of Israel’, ha precisato che, degli oltre 500 razzi lanciati in territorio israeliano, circa 110 sono caduti nella Striscia. Secondo l’esercito, un uomo di 51 anni, identificato come Ahmed Muhamad al Shabaki, e un adolescente di 16 anni, identificato come Rami Shadi Hamdan sono morti ieri dopo che un razzo ha colpito una zona residenziale a Beit Hanun. Sempre ieri, una bambina di dieci anni, identificata come Layan Bilal Mohamad Abdullah Mduj, e un adolescente di 16 anni, identificato come Yazan Jaudat Fazi el Ayan, sono morti in circostanze simile a Gaza.