Due gare, prima degli addii. Il match col Modena e la successiva trasferta di Perugia faranno calare il sipario sulla stagione del Benevento e anche sull’esperienza in giallorosso di molti protagonisti di questa stagione. In particolare, il 19 maggio, quando è in programma il match del ‘Curi’, potrebbe trasformarsi dal giorno del congedo a quello dei saluti definitivi non solo per chi ha il contratto in scadenza, ma anche per chi può contare su un vincolo pluriennale con il club di via Santa Colomba.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia