Calcio: Europa League, le formazioni di Roma-Bayer, Dybala in panchina e Belotti con Abraham

Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – Sono state ufficializzate le formazioni di Roma-Bayer Leverkusen, semifinale d’andata di Europa League, al via alle ore 21 allo stadio Olimpico. Tante assenze tra i giallorossi, Mourinho schiera Cristante in difesa, in attacco giocano Abraham e Belotti con Pellegrini da mezzala. Dybala parte dalla panchina. Tedeschi con Hlozek al centro dell’attacco e Wirtz e Diaby ai lati. Questi gli 11 iniziali:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, Belotti. All. Mourinho.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Kossounou, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Andrich, Hincapie; Diaby, Hlozek, Wirtz. All. Xabi Alonso.