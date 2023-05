Alpini: Mattarella, ‘esempio di coraggio, sacrificio e solidarietà’

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Nella ricorrenza della 94/ma adunata dell’Associazione che vede Alpini in servizio e in congedo uniti nel mantenere viva la memoria e le tradizioni del Corpo, esprimo il mio apprezzamento verso le Penne nere che, per oltre 150 anni, hanno operato in pace e in guerra al servizio del Paese. Temprati dalle asperità della montagna, le unità militari alpine hanno costantemente dato prova di professionalità, efficienza e dedizione e, grazie alla capacità di coniugare le storiche peculiarità con l’innovazione tecnologica e dottrinale, sono diventati reparti impiegabili in ogni contesto operativo”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell’Associazione nazionale alpini, Sebastiano Favero.

“Sui campi di battaglia, in operazioni di pace, in soccorso alle popolazioni colpite da disastri naturali o impiegati nelle città per garantire la sicurezza dei cittadini, da sempre -sottolinea il Capo dello Stato- le donne e gli uomini degli Alpini sono esempio di coraggio, sacrificio e solidarietà. Nell’odierna circostanza giungano i sentimenti di gratitudine degli italiani per il prezioso contributo dato alla coesione sociale della Repubblica, nel supporto alla Protezione civile, con le innumerevoli iniziative benefiche e le opere di volontariato che gli Alpini in congedo allestiscono ogni giorno a favore della popolazione. Rivolgendo un commosso pensiero ai caduti della specialità formulo a tutti i partecipanti al raduno l’auspicio di una ottima riuscita della manifestazione e invio il mio più caloroso saluto”.