Università: Schlein, ‘destra ha tagliato 330 mln per affitti e ancora parla? Vergogna’**

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Ribadiamo il nostro sostegno alla mobilitazione degli studenti contro il caro affitti. Un’emergenza vera. Sento che questa emergenza non è sentita dal governo. Io francamente mi domando che paese vivano. Con un tratto di penna hanno tagliato 330 milioni al fondo affitti: mi chiedo in che paese vivano. E ora sento pure che fanno lo scaricabarile su altri. Hanno cancellato 330 milioni per gli affitti e ancora parlano? Sono senza vergogna”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ad Ancona con la candidata sindaca dem Ida Simonella.