Università: Gelmini, ‘istituzioni collaborino, no a polemiche’

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Lo spettacolo che sta andando in scena in queste ore, in merito alla protesta degli studenti universitari contro il caro affitti, è l’esatto opposto di ciò che servirebbe. Il problema esiste e sarebbe più utile la gara a cercare soluzioni piuttosto che quella a indicare responsabilità di una parte politica piuttosto che di un’altra. Peraltro – a prescindere da chi governi gli enti territoriali – regioni, comuni e governo devono collaborare se vogliono realmente accelerare l’attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza su questo specifico tema e individuare ulteriori strumenti, anche riconvertendo immobili disponibili. Basta polemiche”. Così Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.