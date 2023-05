Università: Furfaro, ‘Valditara e governo mentitori seriali’

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni del ministro Valditara confermano, se ce ne fosse ancora bisogno, che siamo di fronte ad un governo di mentitori seriali. In Italia le mobilitazioni studentesche di questi giorni ci ricordano con forza che esiste un enorme problema affitti e il ministro invece di assumersene la responsabilità prova miseramente a scaricare sulle amministrazioni governate dal centrosinistra quando sa bene che le uniche vere responsabilità andrebbero ricercate nel suo governo”. Così Marco Furfaro, responsabile Contrasto alle diseguaglianze e Welfare nella segreteria Pd e Capogruppo in commissione Affari sociali della Camera.

“Dov’era il ministro Valditara quando è stato cancellato il fondo affitti e il fondo morosità incolpevole? Dov’ era quando la sua maggioranza ha bocciato e quindi respinto prima gli emendamenti alla legge di bilancio e vari ordini del giorno presentati da me e dal partito Democratico in cui ne chiedevamo immediatamente il ripristino e la proroga? La verità è sotto gli occhi di tutti e non basteranno le bugie a coprire la loro inadeguatezza. Vogliono aiutare gli studenti? Ripristinino il fondo affitti anziché destinare i soldi agli evasori fiscali”.