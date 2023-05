Ue: Boschi, ‘Lega e Fdi non votano convenzione Istanbul, Meloni dov’era?’

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “L’astensione sull’adesione alla Convenzione di Istanbul da parte degli europarlamentari di Lega e Fratelli d’Italia ha fatto cadere quel velo di ipocrisia che ancora li mascherava”. Così Maria Elena Boschi di Iv.

“Al di là delle parole oggi hanno mostrato il vero volto scegliendo di non sostenere il primo e più importante strumento internazionale di contrasto alla violenza maschile sulle donne. Meloni dov’era? – chiede – Sorprende che Meloni non sia stata dalla parte delle donne. Mettere in discussione la Convenzione di Istanbul indebolisce la battaglia, anche culturale, contro la violenza di genere”, conclude.