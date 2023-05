Ucraina: Kiev rivendica successo in offensiva vicino Bakhmut

Kiev, 10 mag. (Adnkronos) – L’esercito ucraino ha inflitto “enormi perdite” alle forze russe in un contrattacco riuscito vicino alla città orientale di Bakhmut. Lo sostiene Andriy Biletsky, capo della 3a brigata d’assalto dell’Ucraina parlando in un video condiviso su Telegram, nel quale ha precisato che “le unità della 72a brigata della Federazione Russa sono state sconfitte”.

La “6a e l’8a compagnia della divisione” sono state “completamente distrutte” insieme a un numero significativo di veicoli corazzati da combattimento, ha detto ancora il comandante ucraino, aggiungendo che è stato fatto un “numero significativo di prigionieri e anche la 3a unità d’assalto di Wagner ha subito pesanti perdite”.

L’azione offensiva ha “liberato completamente” un’area larga 3 chilometri e profonda 2,6 chilometri dalle forze russe, ha detto Biletsky, senza fornire alcuna posizione esatta. Il portavoce delle forze armate ucraine, Serhii Cherevatyi, ha aggiunto che la battaglia è “ancora in corso” ma che “il nemico sta subendo enormi perdite in quest’area”. Ha detto che 203 nemici sono stati uccisi e 216 feriti.