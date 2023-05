Ucraina: Isw, ‘attacchi russi per ostacolare imminente controffensiva’

(Washington, 10 mag. Adnkronos) – La Russia potrebbe tentare di lanciare una serie “quasi quotidiana” di attacchi missilistici contro l’Ucraina per cercare di ostacolare l’imminente controffensiva. Lo ha affermato l’Istituto per lo studio della guerra (Isw), aggiungendo che gli attacchi “probabilmente non limitano in modo significativo le azioni ucraine”.

Gli analisti del think tank statunitense rilevano, nel loro aggiornamento quotidiano sulla guerra, come Russia continui a lanciare attacchi missilistici su scala ridotta rispetto alla sua campagna autunno-invernale contro le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, quando le forze russe erano solite lanciare fino a 100 missili in un colpo solo.