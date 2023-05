Ucraina: esercito, ‘nuove unità contraeree proteggeranno Kiev’

Kiev, 10 mag. (Adnkronos) – Le forze di Kiev creeranno nuovi gruppi mobili di difesa aerea. Lo ha affermato Serhii Nayev, comandante delle forze unite delle forze armate ucraine. “Stiamo cercando di trovare metodi più efficaci per contrastare le minacce aeree russe”, ha aggiunto Nayev.

Il comandante ha precisato che “verrà consegnato ai militari un nuovo lotto di veicoli per la creazione di gruppi mobili di fuoco antiaereo. Questi gruppi proteggeranno i cieli di Kiev, così come lo spazio aereo sopra altre aree popolate nel nord e nel nord-ovest dell’Ucraina”.