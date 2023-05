Taxi: Brescia, Amodio (Radio Taxi Brixia) ‘Le Iene? Accanimento contro la categoria’*

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – “Ho subito cambiato canale perché c’è un accanimento contro la categoria”. A parlare è Antonio Amodio, presidente della cooperativa Radio Taxi Brixia di Brescia, a proposito del servizio andato in onda ieri sera a Le Iene sui tassisti. “Ho visto solo un pezzo -racconta Amodio- in cui un tassista cambiava il prezzo della corsa a seconda che il pagamento fosse con i contanti o con il pos”. Sull’uso del pos, Amodio tiene a sottolineare: “Nella nostra cooperativa, tutti i tassisti accettano le carte di credito”.

Quanto agli stipendi dei tassisti e ai tempi necessari per rientrare dell’investimento della licenza, aggiunge: “L’incasso dipende molto da una città all’altra”.