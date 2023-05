Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Un uomo di 56 anni, italiano, è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco nell’area magazzini all’interno del parco divertimenti ‘Cinecittà world’, a Castel Romano, oggi chiuso. Sul posto i poliziotti, ora al lavoro per ricostruire la dinamica del ferimento e rintracciare il responsabile. La vittima, che non corre pericolo vita, è stata portata in codice rosso al pronto soccorso.