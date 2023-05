Quantinuum: azienda tecnologica britannica dichiara una ‘svolta’ nell’informatica quantistica

Londra, 10 mag. (Adnkronos/Dpa) – Gli scienziati di un’azienda tecnologica britannica ritengono di essere a un passo dalla costruzione di un computer quantistico in grado di risolvere i problemi del mondo reale, dopo aver fatto progressi nella creazione di un sistema che protegge dagli errori. Gli esperti di Quantinuum hanno dichiarato di aver fatto un “passo avanti” verso la realizzazione di un computer quantistico tollerante agli errori, che darebbe al sistema la capacità di continuare a funzionare senza interruzioni, anche se uno o più dei suoi componenti si guastano.

La corsa alla costruzione di un computer quantistico pienamente funzionante si è concentrata soprattutto sulla correzione degli errori che colpiscono il sistema, ma Ilyas Khan, fondatore e chief product officer dell’azienda, ha dichiarato che nessuno ha mostrato “una dimostrazione effettiva di un passo verso i qubit, l’equivalente quantistico di ciò che chiamiamo ‘bit’ nei computer attuali, che sono naturalmente tolleranti agli errori”.

Ha descritto la scoperta come un “momento di transistor per l’industria dell’informatica quantistica”, affermando che Quantinuum ha utilizzato una “metodologia diversa per generare qubit che è stata studiata per ben oltre un quarto di secolo”. I computer quantistici utilizzano le proprietà della fisica quantistica per memorizzare dati ed eseguire calcoli.

Le unità di base dell’informazione nei computer convenzionali sono chiamate bit e sono memorizzate come una stringa di 1 e 0. In un sistema di computer quantistici, queste unità di informazione sono chiamate bit. In un computer quantistico, queste unità sono note come qubit e possono essere sia 1 che 0 allo stesso tempo. Si pensa che questo dia alle macchine quantistiche una potenza di calcolo molto superiore a quella delle macchine convenzionali, in grado di eseguire compiti che richiederebbero molti anni ai computer esistenti. Tuttavia, i progressi verso macchine quantistiche commercialmente valide sono stati lenti. Questo perché la capacità di trasmettere informazioni nei computer quantistici è fragile e le interferenze ambientali, come il calore e i difetti nei materiali, possono causare errori. Negli ultimi decenni, i fisici si sono concentrati soprattutto sul controllo o sull’eliminazione di tali errori.

Nel frattempo, gli esperti hanno anche teorizzato che la soluzione potrebbe essere trovata in una versione esotica di un qubit, nota come qubit topologico, che gli scienziati di Quantinuum ritengono di aver creato.I qubit topologici si riferiscono a uno studio matematico noto come topologia, in cui una struttura sottoposta a cambiamenti fisici mantiene le proprietà della sua forma originale. Ciò significa che questo tipo di qubit ha proprietà in grado di proteggere lo stato quantistico dall’essere disturbato dall’ambiente, aprendo essenzialmente la strada a sistemi di calcolo quantistico che necessitano di una correzione minima degli errori.

Khan ha sottolineato che “Stiamo annunciando per la prima volta l’individuazione e la creazione di qubit topologici che potrebbero diventare la base per un computer quantistico in grado di risolvere problemi complessi”.