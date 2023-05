Pavia: controlli della polizia, tre persone arrestate

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Tre persone arrestate dalla polizia. E’ il bilancio di due diversi episodi avvenuti nei giorni scorsi, a Pavia. Nel primo caso una coppia è stata fermata a bordo di un’auto nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio disposti dal questore.

Gli agenti della squadra volante hanno notato l’auto a bordo della quale la coppia viaggiava in centro città e hanno deciso di sottoporre i due a controllo. Il conducente è stato trovato privo di documenti di identificazione, ma lo stato di particolare agitazione dei due ha insospettito ulteriormente i poliziotti, che hanno condotto entrambi in questura. Qui è emerso che la donna nascondeva all’interno della maglietta un involucro contenente 105 grammi di cocaina. E i due sono stati arrestati.

Nel secondo caso, a finire in manette è stata una donna residente a Pavia, sottoposta a identificazione, è stata riconosciuta destinataria di un ordine di cattura emesso dalla locale procura lo scorso 17 aprile, in quanto doveva scontare 1 anno e 8 mesi di detenzione. La donna è stata trasferita al carcere di Vigevano.