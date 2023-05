Olanda: produzione industriale -4% a marzo

Amsterdam, 10 mag. (Adnkronos/Dpa) – La produzione industriale dei Paesi Bassi è diminuita per il terzo mese consecutivo a marzo, soprattutto a causa di un forte calo della produzione chimica, secondo i dati forniti mercoledì dall’Ufficio centrale di statistica. La produzione industriale è scesa del 4,0% su base annua a marzo, dopo un calo del 2,3% a febbraio.

Sebbene la produzione manifatturiera totale si sia contratta, circa la metà di tutte le classi di attività ha prodotto di più a marzo rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ha dichiarato l’agenzia. L’industria chimica ha avuto il maggior contributo negativo del 17,6%, seguita da gomma e plastica con un calo del 9,5%. D’altro canto, l’industria dei mezzi di trasporto ha registrato la crescita maggiore, con un aumento del 12,9% annuo a marzo.

Su base mensile, la produzione industriale è diminuita del 2,0% a marzo, dato destagionalizzato e corretto per i giorni lavorativi. Gli imprenditori dell’industria manifatturiera sono stati meno positivi ad aprile, in quanto meno ottimisti sul portafoglio ordini e sull’attività prevista.