Nato: ministro Esteri Giappone, ‘in trattativa per aprire ufficio in Asia’

Tokyo, 10 mag. (Adnkronos) – Tokyo sta trattando con la Nato per aprire un ufficio dell’Alleanza Atlantica in Giappone, che sarebbe il primo di questo tipo in Asia. Lo ha detto in un’intervista esclusiva alla Cnn il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi, sottolineando che dopo la guerra lanciata dalla Russia contro l’Ucraina ”il mondo è meno stabile”. Dell’ufficio Nato in Giappone ”ne stiamo già parlando, ma non è stato deciso ancora nulla”, ha spiegato. ”Il motivo per cui ne abbiamo parlato è che da quando è iniziata l’aggressione della Russia contro l’Ucraina è che il mondo è diventato più instabile”, ha affermato Hayashi.

”Quello che sta accadendo nell’Europa dell’Est non si limita solo alla questione dell’Europa dell’Est, ma riguarda direttamente anche il Pacifico. Ecco perché una cooperazione tra noi in Asia orientale e la Nato sta diventando sempre più importante”, ha sottolineato il capo della diplomazia giapponese.