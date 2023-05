Motomondiale: si riparte con il Gp di Francia a Le Mans, torna in pista Marquez

Le Mans, 10 mag. – (Adnkronos) – La MotoGP riparte da Le Mans per il quinto atto della stagione: dopo il successo di Jerez de la Frontera, Pecco Bagnaia è tornato in testa al Mondiale con 22 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi (Mooney VR46). In Francia il campione del mondo in carica riuscirà a ripetersi? Intanto nel box avrà un compagno inedito, visto che Danilo Petrucci rimpiazzerà l’infortunato Enea Bastianini. Per il pilota umbro si tratta di un ritorno in rosso, visto che aveva già corso nel team ufficiale Ducati nel 2019 e 2020 (stagione, quest’ultima, in cui vinse proprio a Le Mans). Dopo aver saltato le ultime tre gare per la frattura al primo metacarpo della mano destra, Marc Marquez ha annunciato il suo ritorno. Novità anche in casa Aprilia, che porterà in pista il collaudatore Lorenzo Savadori al posto di Miguel Oliveira (out per la frattura all’omero rimediata nell’incidente con Fabio Quartararo al via del GP di Spagna). Proprio Quartararo è chiamato al riscatto dopo il difficile weekend di Jerez, suo e della Yamaha. La gara della MotoGP è in programma domenica 14 maggio alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini, e le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Le altre classi: alle 11 il via della Moto3 e alle 12.15 la Moto2. Imperdibile anche il sabato di Le Mans, con le qualifiche della MotoGP alle 10.45 e la gara Sprint alle 14.55. Sul tracciato francese tornerà anche la Moto E, con Race 1 e Race 2 alle 12.05 e 17.30 (differita) di domenica.