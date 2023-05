Mo: blitz israeliano vicino Jenin, morti due palestinesi**

Ramallah, 10 mag. (Adnkronos) – Due palestinesi sono stati uccisi e un terzo è rimasto ferito in seguito a un blitz condotto nelle prime ore di oggi dalle Forze della difesa israeliana (Idf) nella città di Qabatia vicino a Jenin, in Cisgiordania. Lo ha reso noto il ministero della Sanità palestinese identificando le vittime in Ahmed Jamal Tawfiq Assaf di 19 anni e Rani Walid Ahmed Qatnat di 24.

L’Idf hanno confermato una ”operazione” nella notte durante la quale i palestinesi hanno sparato contro i soldati israeliani che hanno risposto al fuoco. L’agenzia di stampa Wafa cita testimoni secondo i quali i militari israeliani hanno fatto irruzione in diverse case nel quartiere occidentale, saccheggiandole. Durante il blitz, prosegue la Wafa, i soldati israeliani hanno sparato contro un’auto uccidendo i due uomini.