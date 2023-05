Milano: presentato progetto riqualificazione Caserma Garibaldi per Università Cattolica

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Con l’avvio ufficiale dei lavori nell’ala Santa Valeria della Caserma Garibaldi, inizia una nuova stagione per la vita universitaria, e non solo, di Milano. Il progetto di riqualificazione, curato dallo studio Beretta Associati e sviluppato in contatto con la Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, consentirà, attraverso un restauro conservativo del complesso ottocentesco, di costituire nel cuore della città il campus metropolitano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

In questo modo l’Ateneo avrà la possibilità di ampliare in modo significativo la sede storica di Largo Gemelli e di estendere i propri spazi anche in relazione al crescente afflusso di studenti riscontrato negli anni recenti: “Un progetto a lungo sognato si sta concretizzando -spiega il Rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli-. Questo primo intervento, per ora limitato a una parte del complesso, consentirà di realizzare da subito nuovi spazi per la vita e la didattica del nostro Ateneo. Questo vuol dire che la nuova sede della Cattolica, dopo dieci anni di lavoro intenso, di annunci e fatiche, è una realtà concreta”.

Alla base del progetto, “l’idea di seguire le proposte o, meglio, la linea del ‘flexible learning’, che consente di avere spazi più contemporanei, non solo cablati e digitalizzati, ma anche fruibili tanto per una didattica classica, tradizionale, quanto per le attività degli studenti, i quali certamente vogliono tornare a frequentare e vivere l’università”. La riqualificazione della Caserma Garibaldi nasce con la sottoscrizione da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, unitamente ai ministeri dell’Interno, della Difesa, della Cultura, all’Agenzia del Demanio e al Comune di Milano, di un protocollo d’intesa, al quale ha fatto seguito la sottoscrizione anche da parte di Regione Lombardia e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’accordo territoriale di sicurezza integrata per lo sviluppo. Tale accordo riguarda una complessa operazione di rigenerazione urbana attraverso l’acquisizione da parte dell’Università Cattolica della Caserma Garibaldi in piazza Sant’Ambrogio. Contestualmente verranno eseguiti i lavori di riqualificazione della Caserma Montello in via Caracciolo, la quale sarà destinata la nuova sede milanese della polizia di Stato, e saranno inoltre ricollocate funzioni operative svolte dalla Difesa presso la Caserma Santa Barbara in piazzale Perrucchetti.