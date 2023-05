Migranti: Fazzolari, ‘ora Francia vuole Italia fermi illegali, sia coerente in Ue’

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “È una buona notizia se i membri del governo francese e gli esponenti del partito di Macron cominciano a dire che vogliono che l’Italia fermi l’immigrazione illegale di massa. Fin ora hanno sostenuto l’opposto e cioè la bizzarra tesi secondo la quale l’Italia era tenuta a far entrare chiunque e poi farsi carico dell accoglienza. Un importante cambio di passo della Francia”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, intercettato dall’Adnkronos a pochi passi da Palazzo Chigi, commenta le parole del capo del partito di Emmanuel Macron Renaissance, Stéphane Séjourné, che in un articolo apparso su Le Figaro accusa il governo di Giorgia Meloni di una politica ‘ingiusta, disumana e inefficace sui migranti’.

“Confidiamo che saranno ora coerenti – prosegue Fazzolari – e non ostacoleranno più le politiche italiane di contrasto agli scafisti e alle ong ideologizzate, e anzi sosterranno in Europa la proposta italiana di una politica europea volta a fermare le partenze illegali dal nord Africa”.