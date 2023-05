Elementi murari di probabile origine altomedioevale, risalenti all’XI secolo d.C. e afferenti, forse, il monastero benedettino femminile che sorgeva nell’odierna piazza Cardinal Pacca (meglio nota come piazza Santa Maria) e ad ogni modo da valutare, con prosecuzione dell’attività di scavo e ricerca: quanto ufficializzato dall’archeologa Rosa Glorioso, che sta svolgendo l’incarico di consulenza archeologica per l’intervento Piano Nazionale Ripresa e Resilienza che riguarda la realizzazione di un sito per bus turistici e centro servizi per il turismo nel comprensorio urbano del centro storico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia