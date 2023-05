Di Raimondo (Asstel): “Serve politica industriale di filiera”

Roma, 10 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Noi come filiera delle telecomunicazioni stiamo vivendo un momento particolare a livello nazionale e internazionale, in queste settimane è attiva la mobilitazione di settore sulla sostenibilità economica e industriale dell’intera filiera che dà lavoro a 250mila persone e che è strategica. Lo snodo fondamentale su cui nasce l’appello comune di imprese e sindacati al governo è di avere una politica industriale dedicata alla filiera”. Lo ha detto Laura Di Raimondo, direttore generale Asstel, intervenendo al ‘Forum relazioni istituzionali. Pubblico e privato nei processi decisionali’, in corso a Roma presso il Palazzo dell’Informazione Adnkronos.

E per Di Raimondo “il tema della marginalità del settore è significativamente rilevante. Il governo si è attivato subito fin dal suo insediamento, da ultimo sulle semplificazioni nel decreto per il Pnrr. Sta dando risposte, c’è dialogo ma si deve creare visione di sistema. Il nostro tema centrale riguarda sia l’infrastruttura materiale ma anche quella immateriale, con le competenze, l’orientamento e la formazione permanente”, ha concluso.