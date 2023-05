Covid, Schillaci "Finita fase acuta, pronti a nuove emergenze"

ROMA (ITALPRESS) – "L'Oms ha dichiarato alcuni giorni fa la fine dell'emergenza Covid. In Italia e in gran parte delle nazioni abbiamo dei dati molto rassicuranti quindi credo che la fase acuta sia passata, dobbiamo guardare con ottimismo al futuro ma essere pronti a eventuali possibili nuove pandemie". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite di Bruno Vespa, a "Cinque minuti", in onda su Rai1. "La maggiore certezza che abbiamo avuto nella pandemia è che dobbiamo rafforzare la medicina territoriale – aggiunge – abbiamo anche imparato che il medico è un alleato durante tutto il percorso di vita, non lo dobbiamo chiamare solo quando stiamo male ma dobbiamo investire in prevenzione. Costa meno della cura e su questo ci stiamo attivando". "Abbiamo già introdotto dei vantaggi economici per gli operatori del Pronto soccorso e dell'emergenza-urgenza", ma "oltre che una gratificazione economica dobbiamo far sì che i medici e gli operatori sanitari abbiano anche delle migliori condizioni di lavoro e gratificazioni per il lavoro che compiono".

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

mgg/red

10-Mag-23 22:54