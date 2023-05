Calcio: Milinkovic-Savic, ‘mi diverto con Sarri, quest’anno abbiamo capito il suo gioco’

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “Mi diverto molto con Sarri. Questo è il secondo anno con lui e abbiamo capito il suo gioco, il primo anno abbiamo avuto difficoltà. Sarri fa correre tanto, è dura, ma se non corri non si può giocare a calcio. I calci di Sarri e Inzaghi sono diversi. Con Inzaghi utilizzavamo di più la soluzione con palla alta, con Sarri giochiamo palla a terra. La semplificazione del gioco è quello che vuole il mister da noi: si fanno pochi tocchi, ti muovi di più, dai più spazio all’altro”. Così il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic nel corso di un’intervista a Dazn, per la serie ‘Dazn Heroes’. “Tra 4-3-3 e 3-5-2 cambia tanto. Nel 3-5-2 hai molto giocatori intorno e sai sempre dove passarla, nel 4-3-3 si corre di più. A me piace di più il 3-5-2 -aggiunge il 28enne serbo-. Preferisco fare assist piuttosto che gol, così le persone felici sono due. Molti mi dicono che dovrei tirare di più, ma il preferisco metterla dentro per un mio compagno.”