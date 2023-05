Calcio: Milinkovic-Savic, ‘a Roma sto bene, i tifosi della Lazio ci sono sempre stati per me’

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “A Roma si sta bene, sono qui da 8 anni e mi godo ogni giorno. Preferisco la carbonara alla cacio e pepe. I tifosi della Lazio ci sono stati sempre per me, anche nei momenti difficili. Per loro posso avere solo belle parole”. Così il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic nel corso di un’intervista a Dazn, per la serie ‘Dazn Heroes’. “Il derby è una partita diversa da tutte le altre perché sai che rappresenti un popolo intero, sai che lì non puoi sbagliare. Devi dare tutto, sbagliare poco e fare tanto. Rimane la partita più importante per la gente che ti guarda”, aggiunge il 28enne serbo.