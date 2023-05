Calcio: legale Juve, ‘pronti a combattere davanti a corte federale di appello’

Torino , 10 mag. – (Adnkronos) – “Abbiamo appena ricevuto la notizia, l’abbiamo segnata in agenda, e adesso cominciamo a lavorare alla memoria difensiva che dobbiamo depositare entro il 17 maggio”. Così uno dei legali Juventus, Maurizio Bellacosa, a proposito della nuova udienza della Corte federale di appello della Figc fissata per il 22 maggio per la rivalutazione della sanzione alla Juventus per la questione plusvalenze. Quanto alle motivazioni del collegio di garanzia rese note lunedì, l’avvocato ha aggiunto: “non ci convincono tanti argomenti però abbiamo vari spunti per tornare a combattere davanti alla corte federale di appello”.