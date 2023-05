Torino, 10 mag. – (Adnkronos) – “Non ho parlato con Vlahovic. Capisco che non è bello essere insultati per forme di razzismo, ma sarebbe meglio ignorare e lasciar punire chi di dovere”. Lo dice l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Europa League contro il Siviglia, in merito agli insulti razzisti rivolti all’attaccante serbo nel corso della sfida contro l’Atalanta disputata domenica scorsa a Bergamo.