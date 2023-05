Calcio: Abodi ‘euroderby? Spero che tutti abbiano un comportamento all’altezza’

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “Giocatori, staff e pubblico devono avere un comportamento all’altezza di un grande evento come la semifinale di Champions League”. Lo dice il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a margine della presentazione del bando ‘Sport Missione Comune’ alla Camera dei deputati. “Abbiamo 5 squadre nelle semifinali europee, godiamoci questo risultato. Di episodi come quello di Vlahovic a Bergamo ho già parlato e non devono ripetersi, serve unità di intenti per questo”, aggiunge Abodi.