Bernini "Per gli universitari 70 mila posti letto in più entro il 2026"

ROMA (ITALPRESS) – Il problema del caro affitti per gli universitari "esiste e da tanto tempo. Il governo sta investendo tantissimo: abbiamo già messo 400 milioni di euro in legge di Bilancio, un miliardo di euro è previsto nel PNRR. Da qui al 2026 dovremmo avere oltre 70mila posti letto in più. Questo è il nostro investimento da fare presto e bene. Abbiamo chiesto anche al Demanio, alle Regioni e ai Comuni di mettere a disposizione per gli studenti degli immobili dismessi". Lo ha detto al Tg1 il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

10-Mag-23 14:25