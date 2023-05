Washington, 9 mag. (Adnkronos) – Donald Trump è stato giudicato colpevole di aggressione sessuale contro Jean Carroll nel camerino di un grande magazzino di lusso nella primavera del 1996. L’ex presidente degli Stati Uniti, condannato anche per diffamazione, dovrà pagare oltre 5 milioni di dollari alla scrittrice, 3 per la diffamazione e 2 per lo stupro.