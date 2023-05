Roma, 9 mag. – (Adnkronos) – “Holger Rune mi piace moltissimo, è ancora giovane ed esuberante. Non mi piacciono le manifestazioni che lui ogni tanto mette in scena, però è un grande giocatore”. Così il vincitore del Roland Garros 1976, Adriano Panatta, durante la presentazione della 22/a edizione di “Banca Generali – Un Campione per Amico” al tennis club Parioli.