Tennis: Panatta, ‘Berrettini assente a Roma? C’è Sinner’

Roma, 9 mag. – (Adnkronos) – Sinner colmerà l’assenza di Berrettini nel cuore dei tifosi romani? “Sinner è italiano, è la stessa cosa”. Lo dice l’ultimo italiano vincitore del torneo di Roma, Adriano Panatta, a margine della presentazione della 22/a edizione di ‘Banca Generali – Un campione per amico’, al tennis club Parioli. “Sonego possibile sorpresa? Lui è un grande combattente, per batterlo bisogna giocare bene. Musetti è un pochino più incostante ma è una grande giocatore. Per gli italiani Roma ha un fascino positivo e negativo, positivo perché giocando in casa il pubblico ti sosterrà, negativo perché un pizzico di pressione in più ci sarà. Almeno così era per me”, conclude Panatta.