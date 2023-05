Tennis: allenamento da sogno oggi agli Internazionali Bnl, Sinner contro Djokovic

Roma, 9 mag. – (Adnkronos) – Jannik Sinner e Novak Djokovic in campo uno contro l’altro è il sogno di tutti i tifosi di tennis, di quelli italiani in particolare. Uno scenario già andato in scena in due occasioni, che è pronto a ripetersi agli Internazionali Bnl d’Italia. Non si tratta (ancora) di un match ufficiale, ma di una sessione di allenamento tra il numero 1 d’Italia e il numero 1 del ranking Atp che si preannuncia davvero speciale. Sul Campo 5 del Foro Italico, dalle 16.30 alle 18.30, andrà in scena una training session davvero speciale tra due dei protagonisti più attesi del Masters 1000 romano: il serbo torna a Roma dopo un’edizione in cui ha conquistato il sesto trofeo e ha messo a segno sulla terra capitolina la vittoria numero 1000 in carriera; l’altoatesino, numero 8 del mondo, si appresta ad accendere i sogni dei tifosi italiani che lo hanno visto arrivare almeno in semifinale in tutti e tre gli ultimi ‘1000’ a cui ha partecipato (Indian Wells, Miami e Monte-Carlo).

Sinner e Djokovic si sono già affrontati, come detto, in due incontri ufficiali entrambi vinti da quest’ultimo. Nel primo batté 6-4, 6-2 al secondo turno a Monte-Carlo un giovanissimo Jannik, che gli fece però più che sudare il secondo successo nei quarti di finale della scorsa edizione di Wimbledon quando il tennista di Belgrado fu costretto a recuperare da uno svantaggio di due set. Sarà il terzo giorno consecutivo con l’azzurro in campo, che domenica e lunedì scorsi ha già scaldato il pubblico del Campo Centrale che non vede l’ora di assistere al suo esordio negli 80esimi Internazionali BNL d’Italia. Oggi i tifosi potranno gustare anche un’altra sfida Italia-Serbia in allenamento, quello tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic sul Campo 6 dalle 12.30 alle 14. Sempre lì, ma dalle 11 alle 12.30, ci sarà anche l’altro Lorenzo, Musetti, che scenderà in campo insieme allo statunitense Tommy Paul.