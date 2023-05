Roma: blitz Ultima Generazione a piazza Navona, procura apre fascicolo

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – La procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo il blitz degli attivisti di Ultima Generazione che sabato scorso hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nella Fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona. I magistrati per la tutela del patrimonio culturale, coordinati dal procuratore aggiunto Angelantonio Racanelli, dopo aver ricevuto nelle scorse ore una prima informativa della Polizia Locale hanno avviato l’inchiesta per l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 518 duodecies relativo alla “deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”. I pm, alla luce poi degli approfondimenti sui danni effettivamente arrecati al bene culturale, valuteranno se è ipotizzabile l’imbrattamento o il danneggiamento.

Intanto per venerdì è previsto un presidio di solidarietà a piazzale Clodio, alle 13, in occasione di un altro processo ad alcuni attivisti per l’imbrattamento, compiuto con vernice lavabile, della facciata del Senato.