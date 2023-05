Roma, 9 mag (Adnkronos) – “L’elezione diretta del premier, non si capisce fatta come, cozzerebbe con l’assetto costituzionale attuale. Un presidente del Consiglio non eletto dal Parlamento come potrebbe coesistere con un presidente della Repubblica eletto dal Parlamento? Sarebbe un evidente conflitto istituzionale”. Lo ha detto Benedetto Della Vedova, di Europa, dopo l’incontro con Giorgia Meloni sulle riforme.